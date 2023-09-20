В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон

Животное погибло во сне от острой сердечно-легочной недостаточности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Белый медведь, спасенный с острова Диксон в Красноярском крае, умер в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"Московский зоопарк скорбит об утрате Диксона. Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", - значится в публикации.

Там уточняется, что некоторое время назад Диксону стало хуже: у него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер. "Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности - во сне", - пояснили в зоосаде.

По заключению ветврачей, состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей. "Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон в сентябре прошлого года: истощенный, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживет. Но мы решили сделать все возможное, чтобы его вылечить", - отметили в зоопарке.

Там добавили, что помощь оказывали многие ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации, которые разработали для Диксона программу восстановления. "Мы переоборудовали для него вольер, построили бассейн для реабилитации в воде. Ежедневно занимались с ним на тренингах и спустя время стали замечать постепенное возвращение чувствительности и двигательной активности его задних лап. У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться", - заключается в публикации.

Белого медведя, спасенного с острова Диксон в Красноярском крае, привезли в Московский зоопарк 6 сентября 2022 года. Животное прибыло в крайне тяжелом состоянии, включая парез задних конечностей и обезвоживание. Рентген, сделанный в зоопарке медведю, показал множественные огнестрельные ранения разного диаметра. По заключению невролога, из-за полученных травм медведь не имел шансов вновь передвигаться самостоятельно.