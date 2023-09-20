Легойда предупредил о фейковом аккаунте в Telegram с его именем

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, мошенники также использовали его фото, право на использование которого он не давал

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предупредил о наличии в мессенджере Telegram фейкового аккаунта с его именем.

"Кроме фото, право на использование которого я не давал, все остальное здесь - фейковое. Не ведитесь и не отвечайте, пожалуйста! А лучше - сразу блокируйте", - написал Легойда в своем Telegram-канале, сопроводив пост скриншотом фейкового аккаунта.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ ранее также разместил на своем сайте, в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет", список сетевых лжесвященников - лиц, которые выдают себя в интернете и в соцсетях за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.