20 сентября, 13:26

В Москве 20 сентября зафиксировали рекордное тепло

Воздух в городе прогрелся до плюс 24,9 градуса

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Температурный рекорд для 20 сентября установлен в Москве, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве установлен рекорд температуры. К 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ плюс 24,3 градуса, на Балчуге плюс 24,9 градуса. Прежний рекорд для 20 сентября держался с 1937 года (плюс 24,2 градуса)", - написал он.

Согласно данным Гидрометцентра, на этой неделе в столице ожидается до 25 градусов тепла. 

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