В Алма-Ате в работе молодежного лагеря ШОС участвуют более 300 делегатов

Главные цели лагеря - это продвижение инициатив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пространстве ШОС, укрепление международного сотрудничества молодежи и создание условий для реализации ее политического и творческого потенциала, отметили в партии "Аманат"

АЛМА-АТА, 20 сентября. /ТАСС/. Лагерь "Молодежное пространство: Справедливый мир и согласие" начал работу в Алма-Ате при участии более 300 делегатов под эгидой Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба партии "Аманат" ("Завет предков"), молодежное крыло которой выступило организатором мероприятия.

"В течение четырех дней более 300 делегатов со всех регионов Казахстана и международные гости из Белоруссии, Китая, Киргизии, Таджикистана, России и Узбекистана примут участие в работе диалоговых площадок Bir Tolqynda ("На одной волне" - прим. ТАСС), в тематических панельных сессиях и обучающих семинарах", - говорится в сообщении.

Главные цели лагеря - это продвижение инициатив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пространстве ШОС, укрепление международного сотрудничества молодежи и создание условий для реализации ее политического и творческого потенциала, отметили в партии.