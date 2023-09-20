В России с начала года на воде погибли более 3,1 тыс. человек

Среди них 426 детей, сообщили в МЧС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3 100 человек погибли с начала года в России в результате происшествий на водных объектах. Об этом журналистам сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

"По данным оперативного учета, за девять месяцев текущего года на водных объектах случилось 3 703 происшествия. Гибель людей в этих происшествиях составила свыше 3 100 человек. В том числе за летний период случилось 2 381 происшествие с гибелью людей. Погибли 426 детей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС по итогам купального сезона текущего года.

Печенин подчеркнул, что количество жертв меньше, чем в прошлом году. "В летний период погибли 358 детей, пострадали 3 703 человека, спасены были свыше 1 500 жизней", - добавил он. По его словам, основными причинами происшествий на воде регулярно становится купание в необорудованных и запрещенных местах или в состоянии алкогольного опьянения.

Для предотвращения гибели детей на водоемах Печенин посоветовал родителям разъяснять им правила поведения на воде и на берегу и не оставлять без присмотра.