В поселке Коммунарка построят новую четырехполосную магистраль

Также возведут подъезды к новой дороге от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дорогу, связывающую Калужское шоссе и перспективный участок трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", построят на территории поселка Коммунарка в Москве. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что строительство дороги позволит улучшить транспортную связь Коммунарки со столичным районом Южное Бутово и обеспечить удобный выезд на Калужское шоссе жителям новых жилых кварталов, активно возводимых в поселке.

Общая протяженность построенных дорог и реконструированных улиц в рамках проекта трассы Калужское шоссе - деревня Бачурино - автодорога "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" составит 7,2 км. И. о. руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что сейчас производятся монтаж инженерных коммуникаций, работы по расширению проезжей части на нескольких участках Бачуринской улицы, подготовка земляного полотна на участках нового строительства.

"Проект также предусматривает строительство пешеходных тротуаров с обеих сторон дороги, локального очистного сооружения. Вдоль дорог установят наружное освещение, 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки", - добавил он.

Также Жидкин заявил, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. "Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 380 км автомобильных дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2024 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 50 км", - заключил и. о. главы департамента.