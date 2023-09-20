В Чечне трем высокогорным селам вернули исторические названия

В республике ведется восстановление Галанчожского района

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Исторические наименования Цеча-Ахки, Мужгана и Дака-Бух вернули трем селам в Серноводском районе Чеченской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Таким образом, названия официально закреплены за указанными географическими объектами. Это знаменательное событие для всего нашего народа. После 13-летней массовой сталинской высылки чеченцев в Казахстан, Среднюю Азию и в Сибирь названия трех сел юридически закреплены нигде не были и оставались в памяти людей исключительно благодаря их воспоминаниям", - написал Кадыров.

По его словам, соответствующее предложение в правительство России внес чеченский парламент.

"Это было необходимо и в рамках возрождения высокогорного Галанчожского района, куда исторически входили данные населенные пункты. Шаг за шагом именно к этой цели мы и идем. Все три села имеют большое значение для чеченского народа, как и весь Галанчожский район", - добавил Кадыров.

Галанчожский район, распложенный в центре республики, был одним из крупнейших до депортации 1944 года, в него входило до 140 сел, на юге он граничит с Грузией. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Серноводского, Итум-Калинского районов.

После реабилитации чеченскому населению было запрещено селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. В 2012 году по инициативе Кадырова он был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. В рамках восстановления Галанчожского района власти региона построили более 230 км автодорог и восстановили архитектурные памятники, которых в данном муниципалитете насчитывается более 250.