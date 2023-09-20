Путин начал встречу с попечительским советом Мариинки

На мероприятие пригласили также глав крупнейших российских компаний и профильных чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами попечительского совета Мариинского театра. Глава государства работает в Константиновском дворце в Петербурге.

На мероприятие приглашены главы крупнейших российских компаний и профильные чиновники. Среди них - министр культуры Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов, советник президента РФ Владимир Толстой, глава "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, директор и худрук Мариинки Валерий Гергиев, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, гендиректор "Алросы" Павел Маринычев, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи будет достаточно обширной.

Мариинка 5 октября отметит свое 240-летие. В настоящее время филиалы театра работают во Владивостоке и Владикавказе, до конца 2024 года планируется ввести в строй филиал в Кемерове. Как отмечается в материалах Кремля, за последние годы Мариинка в среднем представляет около 10 новых постановок ежегодно. В сезоне 2022-2023 было представлено 13 оперных и балетных премьер в Санкт-Петербурге, шесть во Владивостоке и две во Владикавказе.