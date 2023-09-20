Выставочную площадку "Зарядье" на Московском урбанфоруме посетили более 250 тыс. человек

За месяц работы здесь прошли конференции, дискуссии, круглые столы, были представлены различные экспозиции для участников и гостей форума

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Экспозицию "Город для каждого" в концертном зале "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023) посетили более 250 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе стройкомплекса правительства столицы.

"В числе главных точек притяжения для посетителей площадки в "Зарядье" оказался стенд Группы компаний "Мосинжпроект", где можно было окунуться в процесс строительства знаковых объектов Москвы, а также самостоятельно протестировать строительные профессии, например, оператора тоннелепроходческого комплекса, или построить тоннель метро в интерактивной песочнице. Среди главных гостей стенда - руководители строительного комплекса страны и города: зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, и.о.заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, и.о.руководителя департамента строительства города Рафик Загрутдинов, депутат Госдумы Владимир Ресин и другие официальные лица", - значится в сообщении.

Отмечается, что парк и концертный зал "Зарядье" стали одной из главных площадок МУФ-2023: здесь прошла выставка "Город для каждого" и деловая программа форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее", собравшая лучших профессионалов в сфере градостроительства из разных стран, обсудивших мировые тенденции в области создания комфортной городской среды.

"За месяц работы здесь прошли конференции, дискуссии, круглые столы, были представлены различные экспозиции для участников и гостей форума. ГК "Мосинжпроект" в рамках деловой программы форума была организована экспертная дискуссия "Невидимая стройка. Трансформация управления в строительной отрасли", в которой приняли участие представители Стройкомплекса Москвы, НИУ МГСУ и холдинга "Мосинжпроект". "Группа компаний "Мосинжпроект" - один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ столицы, включенный в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, выступил "Эксклюзивным партнером" Московского урбанистического форума 2023", - пояснили в пресс-службе.

МУФ-2023 проходил в столице с 1 августа до 10 сентября. Работали четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники". Наряду с деловой программой в рамках форума проходил открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступал генеральным информационным агентством МУФ-2023.