Наряды ингушей XVII-XVIII вв. восстановят по найденным в склепе фрагментам

Технические и материальные затраты на себя полностью взял тейп Цороевых

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Историко-географическое общество (ИГО) "Дзурдзуки" намерено восстановить наряды ингушей XVII-XVIII веков по фрагментам, найденным в обрушившемся в августе прошлого года склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии. Об этом ТАСС рассказала замруководителя ИГО Танзила Дзаурова.

Наземный склеп в Цори обрушился в конце августа 2022 года из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. В нем были найдены останки более 200 человек, а также оружие, предметы быта и украшения. В сентябре 2023 года склеп был полностью отреставрирован и восстановлен.

"На сегодняшний день у нас нет ясного представления по одежде ингушей XVII-XVIII веков, и потерять сейчас такую возможность - визуально восстановить образ ингушей и ингушек того времени - было бы непростительным для нас. Для этой цели, по согласованию с компетентными органами и Цороевским тейпом, нами на две недели были приглашены специалисты, исследователи археологического текстиля из Волгограда и Москвы: Софья Шашунова, Юлия Хребтова и фотограф Валерий Евенков", - сказала Дзаурова.

По ее словам, найденные в склепе останки тел были перезахоронены в отреставрированный склеп.

"За две недели до перезахоронения мы успели изъять практически весь текстильный материал, который чудом в этих условиях сохранился за год, многие уникальные предметы одежды, которые были целыми еще год назад, разложились из-за того, что лежали уже не в сухих проветриваемых склепах. Пока могу сказать, что даже те фрагменты и тот материал, который удалось спасти - уникальный, и со временем мы сможем прояснить для себя многие аспекты по истории Ингушетии. С помощью полной реставрации и восстановления этих предметов одежды мы отразим всю информацию в научных публикациях", - добавила этнограф.

Дзаурова отметила, что технические и материальные затраты на себя полностью взял тейп Цороевых. "Безусловно, это очень тяжелый и кропотливый труд с очень долгосрочной перспективой, но наука торопливости и поспешных выводов не любит, главное - начать и поэтапно отрабатывать весь исторический и археологический материал, чтобы прийти к логическому завершению проекта", - сказала собеседница агентства.

Башенный комплекс Цори является древним городом-поселением в горном Джейрахском районе Ингушетии. Он состоит из трех боевых башен, двух десятков башен жилых, а также мавзолея. Рядом с комплексом расположен некрополь, состоящий из 12 склепов. Цори является родовым замком для представителей более 40 ингушских фамилий, которые входят в тейп Цхьорой (Цороевых).