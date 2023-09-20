В ЛНР активисты проекта "Лидеры России" предложили очистить реку Северский Донец

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что к акции важно привлечь всех неравнодушных жителей региона

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Активисты проекта "Лидеры России" АНО "Россия - страна возможностей" - жители Луганской Народной Республики (ЛНР) предложили запустить экологическую акцию по очистке реки Северский Донец. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Встретился с командой молодых перспективных ребят, представляющих нашу республику на всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Обсуждали одну из наиболее важных экологических проблем для Луганщины - очистку и охрану главной водной артерии - реки Северский Донец. Ребята пришли с готовым проектом и вполне конкретными предложениями. Изучили российский и мировой опыт, проконсультировались с нашими экспертами, проанализировали все риски, трудности, возможности, вплоть до денежных расходов", - написал он.

Пасечник отметил, что к акции "Спасем Донец" важно привлечь всех неравнодушных жителей региона, включая общественные, молодежные организации. "Предложения команды "Лидеров России" берем в работу! <…> Начнем с субботника, который проведем в ближайшее время", - отметил он.