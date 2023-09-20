В Москве впервые вручили молодежную премию имени Дарьи Дугиной

Лауреатами премии стали 17 человек, руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала, что всего поступило 100 работ от 89 номинантов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения I Международной молодежной премии "Русский фронтир" имени российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта в прошлом году, прошла в здании Общественной палаты (ОП) РФ в Москве.

"Очень хорошо, что именно в стенах Общественной палаты проходит сегодня церемония награждения Международной молодежной премией имени Дарьи Дугиной, потому что ОП - это основной инструмент создания и развития гражданского общества. И такие люди, как Дарья Александровна [Дугина], являются яркими представителями настоящих патриотов, настоящих граждан нашей великой страны. Ее недолгая короткая жизнь является примером, особенно для молодого поколения", - сказал глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов на открытии церемонии награждения лауреатов премии.

Он подчеркнул, что премия отмечает талантливую молодежь в разных номинациях и направлениях. "Жюри по достоинству оценило все работы", - подчеркнул Сабитов.

Как уточнила руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, всего поступило 100 работ от 89 номинантов. "Трое из участников прислали работы в трех разных номинациях, семеро участвовали в двух номинациях", - сказала она.

Лауреатами премии стали 17 человек в номинациях "Молодые ученые", "Молодые поэты", "Молодые писатели", "Общественные деятели" и других. Кроме того, почетные дипломы от жюри также получили 10 участников.

О премии

Международная молодежная премия "Русский фронтир" имени Дарьи Дугиной была учреждена в декабре 2022 года по инициативе комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, Межрегиональной общественной организации "Общество "Богатырская Русь", а также Изборского клуба. Премия выявляет на конкурсной основе и поддерживает развитие талантливой молодежи из России и других стран. По условиям конкурса, участники должны быть в возрасте от 18 до 29 лет, говорить на русском языке и разделять традиционные духовно-нравственные ценности России.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк.