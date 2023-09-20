В ОЭЗ Петербурга выпустили первую партию аналогового инсулина

Объем инвестиций в создание второй очереди завода составил 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. АО "Фармасинтез-Норд" выпустило первую партию инсулина гларгин в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Фармасинтез-Норд" выпустил первую партию востребованного на рынке инсулина гларгин, инвестиции в производство которого составили 1,7 млрд рублей. "Фармасинтез-Норд" обладает достаточными мощностями для того, чтобы покрыть потребности рынка совместно с другими игроками. В планах предприятия - дальнейшее развитие производства на площадке ОЭЗ в Петербурге и наращивание оборотов выпуска жизненно важных лекарственных средств", - сообщили в пресс-службе.

В марте на территории особой экономической зоны "Новоорловская" в Санкт-Петербурге была запущена вторая очередь завода - производителя социально значимых лекарств "Фармасинтез-Норд". Объем инвестиций в создание второй очереди завода составил 5 млрд рублей.

Запуск третьей очереди планируется в 2026 году, что позволит увеличить производство биотехнологических фармацевтических субстанций со 150 кг до 250 кг в год. Планируемые инвестиции составят 6,2 млрд рублей.