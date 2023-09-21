Компании Ставропольского края - лидеры по количеству премий "Экспортер года"

19 сентября в столице Дагестана Махачкале прошла церемония награждения по итогам окружного конкурса "Экспортер года". 18 компаний-победителей и лауреатов представляют Ставропольский край

Местом проведения церемонии стал исторический парк "Россия - моя история". Ведущая отметила, что среди уникальных артефактов парка есть яхта "Саид", на которой совершил кругосветное путешествие Евгений Гвоздёв, живший в Махачкале. Смелый мореплаватель, он делал свои лодки и яхты сам и преодолевал на них все трудности. Ведущая подчеркнула: эта история наглядно иллюстрирует, что, если есть желание, возможно все. Точно так же своими силами и интеллектом компании, победившие в конкурсе, строят пути в будущее.

Рост вопреки трудностям

Задав тон всей церемонии, ведущая "передала слово" генеральному директору Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронике Никишиной. Она записала для победителей и лауреатов конкурса видеообращение. В нем глава РЭЦ отметила большое значение работы экспортеров для всей страны: "В этом году конкурс приобрел особое звучание. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивались предприниматели, вы смогли не только сохранить, но и увеличить поставки в дружественные страны". Вероника Никишина отметила, что каждый экспортер собственным примером доказывает, что нет ничего невозможного.

Затем на сцену поднялся Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Он поздравил присутствующих от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Дагестана Сергея Меликова.

© ТАСС

Ильяс Умаханов заметил, что мероприятие очень важно для региона и для Северо-Кавказского федерального округа в целом: "Сегодняшняя церемония - это не протокольное мероприятие. Она имеет очень большое значение для республики, для популяризации конкурса, для продвижения лучших практик. Мне кажется важным, что практически все субъекты округа представлены на этой церемонии. Конкурс - это всегда тест, проверка на соответствие профессиональных, деловых, волевых качеств. Но для победы этого недостаточно. Успех может сопутствовать только людям увлеченным, преданным своему делу, готовым и способным брать на себя ответственность за трудные и рисковые решения. Победители конкурса доказали, что такие задачи им по плечу. Я хочу пожелать всем не останавливаться на достигнутом, брать новые высоты, создавать новые точки роста".

Лучшие экспортеры

Награды лучшим экспортерам Северо-Кавказского округа вручали официальные лица, лично прибывшие в Махачкалу. В их числе был Ильяс Умаханов, а также начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики Аппарата полпреда президента в СКФО Валентина Сахарнова, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, директор АНО "Центр по внешней торговле" Минпромторга Константин Ким, председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров, врио председателя правления АО "Росэксимбанк" Татьяна Сахарова и другие.

Победителями и призерами премии стали компании из разных регионов, входящих в состав СКФО.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Победителем признан "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), который поставляет на экспорт эфиры, ацетаты, альдегид, спирты, меламин, карбамид и другие химические субстанции. Второе место у ООО "Салаватстекло Каспий" (Республика Дагестан), экспортера листового стекла. Третье место жюри отдало ООО "Дагестан Стекло Тара" (Республика Дагестан).

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

© ТАСС

Выиграла компания "Терекалмаз" (Кабардино-Балкария), которая экспортирует алмазные инструменты различного назначения. Второе место заняло ставропольское ООО "МОК", поставщик оборудования для кондитерской промышленности. ООО "НПП "ТОКАР" (Северная Осетия - Алания), экспортер добавок к бетонам и строительным смесям, - третье.

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем в этой номинации стало ООО ТД "ПРОФИТЭКС" (Ставропольский край), которое экспортирует фасовочно-упаковочные, маркировочные и этикетировочные автоматы.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место получило ООО "Хан" (Республика Дагестан), экспортер скота. Кабардинский экспортер семян ССЦ "Отбор" и дагестанский поставщик соли и мела "АскорАгроТрейд" заняли второе и третье места соответственно.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

© ТАСС

Безоговорочным победителем стало ООО "Холдинг Аква" (Ставропольский край), экспортер минеральной воды и газированных напитков.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Жюри отдало первенство ООО "1-ая Ватер Компани" (Ставропольский край), которое поставляет на международный рынок природную минеральную воду и безалкогольные напитки. Второе место у экспортера муки и круп ИП Матвеев Е. И. (Ставропольский край). Третьим стал "Торговый дом "Аква-Кристалл" (Кабардино-Балкарская Республика), экспортер лимонадов и кваса.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации были отмечены компании из Ставропольского края. Победу одержало ООО "ДИСПОЛ", оказывающее услуги по организации грузоперевозок. ИП Князев В. Ю., который обеспечивает сопровождение клиентов, занял второе место. ИП Агапова О. Н., поставляющий на внешние рынки одежду, - на третьей позиции.

Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

© ТАСС

Выиграло ставропольское ОАО "Компания "Арнест", которое поставляет на экспорт средства для ухода, инсектициды, парфюмерию, косметику.

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое и второе места у ставропольских ООО "1-ая Ватер Компани" и ООО "МОК", а третье получила компания из Дагестана "Хан".

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Победитель - ООО "Холдинг Аква" (Ставропольский край), на втором месте - ООО "Салаватстекло Каспий" (Республика Дагестан).

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Генеральный директор ставропольского ОАО "Компания "Арнест" Елена Сагал оказалась вне конкуренции.

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации лучшей стала Мадина Аришева, генеральный директор ООО "Торговый дом "Аква-Кристалл". На втором месте - индивидуальный предприниматель Медина Тамбиева (Карачаево-Черкесская Республика), экспортер вязаных изделий и трикотажа. Третья - Оксана Агапова, индивидуальный предприниматель из Ставропольского края.

© ТАСС

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победу одержал Владимир Князев, индивидуальный предприниматель из Ставропольского края, который сопровождает клиентов ПМЗ "ПРОФИТЭКС". На втором месте - Артем Лазарев, генеральный директор ООО "Алиа групп" (Ставропольский край). Третий - Султан Дакалов, генеральный директор ООО "Альянс-Экопродукт" (Чеченская Республика).

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Победу в этой номинации одержал неоднократный победитель этой церемонии - ООО "Холдинг Аква" (Ставропольский край).

"Премия „Экспортер года“ - это результат долгой и кропотливой работы всего года. И в такие дни, как сегодня, мы можем эти результаты подвести и порадоваться и за наших коллег-экспортеров, и за страну в целом, что у нас есть такие замечательные предприниматели, которые двигают экономику нашей страны вперед", - сказала, поздравляя победителей, врио председателя правления АО "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Татьяна Сахарова.

© ТАСС

Как добиться успеха?

Перед вручением наград представитель Аппарата полпреда президента в СКФО Валентина Сахарнова сказала: "Итоги 2022 года свидетельствуют о том, что практически все регионы, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, смогли нарастить экспорт продукции в условиях санкций. Конечно, этому способствовала вдумчивая, грамотная, системная работа руководителей компаний, а также неустанная деятельность их трудовых коллективов. Мы уверены, что при сохранении этих условий, а также с учетом мер господдержки все компании имеют шанс нарастить свой экспортный потенциал".

Но это не единственный секрет уверенного развития, который раскрыли участники церемонии. О работе своих компаний рассказывали сами победители. Например, директор по логистике предприятия "Невинномысский Азот" Олег Вепренцев подчеркнул, что его компания выпускает продукцию, которая одинаково ценна для всех стран: "Наша миссия очень почетная и важная. Мы производим удобрения, а они помогают накормить растущее население нашей планеты".

© ТАСС

О высоком качестве говорил и представитель компании "Терекалмаз": "Практически все, с кем мы работали, с нами остались. Хорошие дружеские отношения и неизменное качество поставляемой продукции позволяют поддерживать связи. Но каждый месяц мы находим новых потребителей, расширяем географию".

Дмитрий Чупин, генеральный директор компании "МОК", говорил о положительной динамике: "Мы каждый год прирастаем в географии, в клиентах, продолжаем взаимоотношения со всеми партнерами, с кем единожды совершили сделки, и каждый год, каждый квартал приобретаем новых".

А директор компании "ДИСПОЛ" Володя Мамян сформулировал ожидания всех участников церемонии: "Ждем, чтобы победы были постоянными, с развитием, с динамикой. Учитывая наш опыт, бизнес хорошо развивается в кризисных условиях".

Конкурс закончен - до встречи на конкурсе

19-20 октября в Москве в Манеже пройдет Международный экспортный форум "Сделано в России". На нем состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Об этом напомнила врио председателя правления АО "Росэксимбанк" Татьяна Сахарова, которая пригласила всех участников церемонии в Махачкале присоединиться к празднику.

Но свои преимущества экспортеры получают уже сейчас. Как пояснили в РЭЦ, в 2023 году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП. Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат.

Меры господдержки можно получить и онлайн - на цифровой платформе "Мой экспорт". Она работает в режиме одного окна и позволяет предпринимателям, которые уже ведут ВЭД или только собираются ее начать, решить свои задачи на каждом этапе экспорта.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.