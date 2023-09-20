Европарламент номинировал Илона Маска и женщин Ирана на премию Сахарова

Победителя премии определят в октябре

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск и иранки, борющиеся за свои права на родине, включены в список номинантов на премию Европарламента (ЕП) "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом сообщила пресс-служба ЕП.

Маск номинирован за "разоблачение действий предыдущего руководства Twitter [теперь X], которые наносили ущерб свободе выражения мнения пользователей", говорится в сообщении. "Он хочет положить конец этой практике и выступает против того, чтобы кому-то отказывали в доступе на платформу из-за политических взглядов", - добавила пресс-служба.

В список включены погибшая в 2022 году Махса Амини и собирательный образ "женщин Ирана", которые борются за свои права в исламской республике. Также номинированы правозащитники из Афганистана, Грузии, Уганды, Никарагуа.

Победитель премии будет определен в октябре. Церемония награждения пройдет на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в декабре.