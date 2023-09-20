В Саратовской области на карантин из-за ОРВИ закрыли 20 школ и 400 классов

В общей сложности в регионе - 653 школы

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Число школ, закрытых на карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в Саратовской области, за сутки увеличилось до 20, а количество закрытых классов - до 400. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

"По состоянию на 20 сентября 2023 года в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты один детский сад и 20 школ региона. Частично закрыты две группы в двух детских садах и 400 классов в 92-х школах", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщал, что 4-10 сентября в области зарегистрировали более 11,7 тыс. случаев ОРВИ.

По информации на 19 сентября, в регионе полностью было закрыто 17 школ, а также 344 класса в 83 школах. В общей сложности в Саратовской области - 653 школы.