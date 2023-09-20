Приложение для отслеживания БПЛА "Радар. НФ" подверглось массированной DDoS-атаке

В Народном фронте сообщили, что скоро специалисты решат эту проблему

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на обнаруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или диверсионные группы, подверглось массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

Приложение было представлено 17 августа, оно уже помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области. Его скачали более 50 тыс. человек.

"Прямо сейчас приложение "Радар. НФ" атакуют боты, создавая огромное количество запросов. Люди не могут получить коды доступа при регистрации именно из-за массированной DDoS-атаки", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе движения отметили, что специалисты работают над этой проблемой и скоро она будет решена.

Приложение "Радар. НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе iOS, можно найти на сайте.