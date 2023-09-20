Главред МК на пресс-конференции Путина планирует обсудить регистрацию блогеров в России

Павел Гусев отметил, что это будет означать взятие ими полной ответственности

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев планирует поднять вопрос регулирования деятельности блогеров в Рунете на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил на форуме "Вся Россия - 2023".

"Я хочу об этом сказать президенту и скажу ему об этом, сейчас мы собираем фактуру по этому вопросу. <...> Нельзя путать журналистов и блогеров. Если мы хотим развивать социальные сети и все, что связано со СМИ в интернете, это делается не так. Если мы говорим о блогерстве, то мы должны требовать, чтобы они регистрировали свои аккаунты, блоги. Это будет означать, что они на себя принимают полную ответственность тех законодательных актов, по которым мы живем", - сказал он, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться на ежегодной пресс-конференции президента.

По словам Гусева, блогеры своей деятельностью часто дискредитируют профессию журналиста своим поведением, при этом собирая большую аудиторию в сети.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев также отметил, что сейчас в СЖР не принимают блогеров, чтобы профессия "не размывалась". "Если человек отвечает за свои слова и готов брать на себя не только права журналистов, но и их обязанности, регистрируется официально и становится журналистом, то он наш коллега. Если нет, то эти люди - просто наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством, и никакого отношения к журналистике они не имеют", - подчеркнул он.

XXVII форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.