Орешкин заявил, что предпенсионеры и молодежь должны быть задействованы на рынке труда

Помощник президента отметил, что предприятиям и регионам надо также думать, как повышать квалификацию тех, кто получает пока еще небольшую зарплату, чтобы у них росла производительность труда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Молодые матери, предпенсионеры, люди с ограниченным возможностями здоровья и другие отдельные категории населения должны иметь возможность работать и получать достойную зарплату. Это одна из задач развития рынка труда, которая требует решения, сказал журналистам в Великом Новгороде помощник президента РФ Максим Орешкин.

"У нас в целом по стране рекордно низкая безработица, но есть ряд регионов Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, где еще безработица высокая. Поэтому, когда мы сейчас говорим о проблемах рынка труда, это как раз стоит среди задач - использовать внутренние ресурсы на рынке труда. Это отдельные регионы, отдельные группы населения, молодежь, молодые мамы, люди предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья - надо сделать так, чтобы у них, если они сами того хотят, была возможность пойти работать, реализовывать себя, получать достойную зарплату", - сказал Орешкин в преддверии заседания президиума Госсовета РФ, посвященного рынку труда.

На примере Новгородской технической школы (НТШ) Орешкин отметил, что инвестиции в образование дают результат с учетом ожидаемых тенденций. "В ближайшие 10 лет активно будет расти население в возрасте 20-24 лет. Это означает, что большое молодое поколение, которое родилось в конце "нулевых" - в начале "десятых", сейчас будет получать образование и выходить на рынок труда. От того, насколько система среднего профессионального образования, высшего образования будет соответствовать рынку труда, в зависимости от того, насколько она будет давать качественное образование, от этого во многом будет зависеть в целом российская экономика", - сказал помощник президента.

Предприятиям и регионам надо также думать, как повышать квалификацию тех, кто получает пока еще небольшую зарплату, чтобы у них росла производительность труда, продолжил он. "Это и навыки этих людей, новые квалификации. Очень важны инвестиции в оборудование, новые технологии, в эффективные системы управления, которые позволяют использовать труд людей более качественно, с большей отдачей", - отметил Орешкин.

По его мнению, НТШ стала знаковым объектом не только Новгородской области, но и всего Северо-Западного федерального округа и страны. "Здорово, что будет следующий этап НТШ, что проект в сжатые сроки был построен и не останавливается. Здорово, что будет реализовываться следующий этап - новые лаборатории, дальнейшее обустройство набережной. <...> Я вижу, как область изменилась, движется вперед, набранный темп - это только начало пути. Новгородская область будет развиваться опережающими темпами", - подытожил Орешкин.