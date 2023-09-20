Задержанные в аэропорту Кишинева россияне вылетели из Молдавии обратным рейсом

В пограничной полиции Молдавии сообщили, что решение о запрете въезда было принято на "основе анализа рисков, а также данных Службы информации и безопасности, иностранных партнеров"

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Граждане России, которым в аэропорту Кишинева было отказано во въезде в Молдавию в составе группы участников международной конференции, вылетели обратным рейсом. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в консульском отделе посольства РФ.

"Трое граждан РФ, которым было отказано во въезде в Молдавию, вылетели обратным рейсом", - сказали там.

Научные деятели и профессора были приглашены в Тирасполь для участия в международной конференции "Русский язык как основа межнационального мира". Как сообщил на открытии мероприятия президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, границу Молдавии смогли пройти только пятеро представителей Армении и Кыргызстана. Еще 18 участников из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии не смогли пересечь молдавскую границу. Некоторые из них удерживались в аэропорту около двух суток, отметил Красносельский.

"Сегодняшние и вчерашние события в Кишиневе еще раз доказывают одну простую истину, что молдавские власти, на мой взгляд, видят в русском языке опасность. Они видят в нем некое оружие массового поражения и всячески стараются с ним бороться. Закрывают русские школы, к примеру, либо не допускают людей на данную конференцию, пытаясь ее сорвать. Благодаря технологиям двадцать первого века это сделать не получится, бороться с языком нельзя", - отметил Красносельский.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пограничной полиции Молдавии, решение о запрете въезда в Молдавию иностранцам было принято на "основе анализа рисков, а также данных Службы информации и безопасности, иностранных партнеров". "Пограничная полиция в сотрудничестве с компетентными органами и международными партнерами будет принимать необходимые меры для предотвращения угроз государственной безопасности", - сказали там.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам.