Кадыров на фоне слухов о госпитализации заявил, что он жив и здоров

Глава Чечни опубликовал кадры, на которых посещает в Центральной клинической больнице своего дядю Магомеда Кадырова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своей госпитализации заявил, что он жив и здоров.

В Telegram-канале Кадыров поделился кадрами, на которых посещает в Центральной клинической больнице своего дядю Магомеда Кадырова. "Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?" - написал глава Чечни, отметив, что "и в этом есть свой плюс".

"Теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", - указал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова и его госпитализации в одну из больниц Москвы. При этом сам глава Чечни выложил видео с прогулки после появления таких слухов и посоветовал "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".