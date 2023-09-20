В КНР в форуме общественной безопасности приняли участие правоохранители 50 стран

Россию в Ляньюньгане представлял заместитель генерального прокурора Петр Городов

ЛЯНЬЮНЬГАН /провинция Цзянсу/, 20 сентября. /ТАСС/. Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности прошел в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу) на востоке Китая. Как передает корреспондент ТАСС, в мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов 50 стран, в том числе России, Германии, Пакистана, Сербии, Ирана и Египта, присутствовали представители ООН, Интерпола и Европейского консорциума передачи технологий (ECTT).

"Международное сообщество сталкивается с беспрецедентными традиционными и принципиально новыми вызовами. Растет угроза наркоторговли, терроризма и хакерских атак <...>. В сфере безопасности все страны связаны между собой, ни одна страна не должна дистанцироваться от других", - отметил в своем выступлении министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун. Он подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, и призвал "в целях обеспечения восстановления мировой экономики бороться в первую очередь с криминалом, нарушающим цепочки производственных поставок".

Замглавы комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР, бывший комиссар полиции Гонконга (2011-2015) Энди Цанг заявил, что "перед лицом глобальных вызовов ни одна страна не должна оставаться в стороне от процесса обеспечения глобальной безопасности". Он подтвердил готовность Китая к углублению сотрудничества со всеми государствами в этой сфере и призвал "использовать форум в качестве базовой платформы" для этого.

Россию в Ляньюньгане представлял заместитель генерального прокурора Петр Городов. В своем выступлении он подчеркнул важность борьбы с информационными преступлениями. "Правовая помощь является важным инструментом для получения доказательств, которые помогают изобличить виновных или возместить ущерб. В частности, уже нарабатывается практика направления за рубеж запросов об аресте криптовалюты на основании решений судов", - отметил Городов.

Участники форума обсудили основные вызовы международной безопасности и последние тенденции в области борьбы с терроризмом, контрабандой, экстремизмом и торговлей людьми. Собравшиеся признали наличие растущих рисков в связи с такими новыми угрозами, как кибертерроризм и хакерские атаки.

Оценка мероприятия

Заместитель главы Государственного комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР позитивно оценил итоги Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной результатам мероприятия.

"Хочу отметить, что на мероприятии было множество высокопоставленных руководителей из разных стран, в частности министерского уровня. Это говорит о нацеленности стран-участниц форума на усиление координации в области обеспечения общественной безопасности", - заявил Энди Цанг, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Замглавы Государственного комитета также подчеркнул, что прошедшая конференция "продемонстрировала приверженность Китая актуализации Глобальной инициативы в области безопасности".

Международный форум по вопросам безопасности в городе Ляньюньган был инициирован в 2015 году Министерством общественной безопасности КНР. Его деятельность направлена на содействие сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран. В ноябре 2022 года формат мероприятия был расширен до глобального форума.