В Саратове разрешили работу бассейнов после снижения заболеваемости энтеровирусом

Соответствующий документ будет подписан 21 сентября

ТАСС, 20 сентября. Часть ограничений смягчили в связи со снижением заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Саратовской области. В частности, в регионе разрешили работу бассейнов и индивидуальные тренировки членов команд области по водным видам спорта, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В регионе за последние три недели фиксируется снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди взрослого населения. В связи с этим координационным штабом принято решение смягчить часть ограничений. Возобновляется работа бассейнов для взрослого населения, разрешаются индивидуальные тренировки для членов сборных команд области по водным видам спорта", - сообщил Бусаргин, отметив, что соответствующий документ будет подписан 21 сентября.

Также, по словам главы региона, управление Роспотребнадзора по Саратовской области согласовано проведение в Саратове Всероссийского первенства по автомногоборью. Соревнования, участие в которых примут спортсмены из 37 регионов, пройдут с 24 по 28 сентября на Театральной площади.

Ранее школьникам региона разрешили посещать индивидуальные уроки в учреждениях дополнительного образования. Число зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции в Саратовской области, по последним данным, составляет 360. В связи с распространением энтеровируса в школах региона отменили кабинетную систему - дети из одного класса занимаются в одном помещении.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.