Минздрав предложил новый порядок приема в ординатуру

Проектом документа, в частности, предлагается дополнить список индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минздрав разработал проект приказа, утверждающего новый порядок приема на обучение в ординатуру, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве заявили, что соответствующий документ разместили для публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Новая редакция, как отметили в министерстве, разработана для повышения качества и доступности медпомощи через "совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения".

Проектом документа, в частности, предлагается дополнить список индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы. В него могут включить волонтерство в сфере охраны труда, связанное с профилактикой и лечением COVID-19, работу медработником или на должности младшего медперсонала или прохождение практики, если она была связана с диагностикой и лечением короновирусной инфекции.