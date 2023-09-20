20 сентября, 17:59

Минздрав предложил новый порядок приема в ординатуру

Проектом документа, в частности, предлагается дополнить список индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минздрав разработал проект приказа, утверждающего новый порядок приема на обучение в ординатуру, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

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В ведомстве заявили, что соответствующий документ разместили для публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Новая редакция, как отметили в министерстве, разработана для повышения качества и доступности медпомощи через "совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения".

Проектом документа, в частности, предлагается дополнить список индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы. В него могут включить волонтерство в сфере охраны труда, связанное с профилактикой и лечением COVID-19, работу медработником или на должности младшего медперсонала или прохождение практики, если она была связана с диагностикой и лечением короновирусной инфекции. 

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