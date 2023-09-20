В Госдуму внесли законопроект о статусе многодетной семьи

Документ устанавливает единый критерий отнесения семей к многодетным - наличие в них трех и более детей, младший из которых не достиг совершеннолетия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает единый критерий отнесения семей к многодетным - наличие в них трех и более детей, младший из которых не достиг совершеннолетия. Документ размещен в думской базе данных.

Авторы инициативы предлагают проект нового федерального закона "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". В документе указано, что в целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки власти субъектов РФ с учетом требований закона определяют категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона.

Согласно законопроекту, статус многодетной семьи присваивается "родителям (усыновителям), единственному родителю (усыновителю) и детям из семьи, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 18 лет либо старше по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ".

Кроме того, проект закона предусматривает льготы для семей, которые получили статус многодетных. Среди них: скидка в размере не ниже 50% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей согласно перечню, утвержденному правительством РФ, для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Также предлагается ввести бесплатное пользование местами для парковки одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, прием детей в государственные дошкольные образовательные организации в первую очередь и другие льготы.