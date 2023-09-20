Сырье для колбас, в которых найден геном АЧС, поставлялось во Владимир из Курской области

Работа по выявлению генома вируса АЧС продолжается

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сырье для колбасных изделий, в которых был выявлен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС), поставлялось на мясоперерабатывающие предприятия Владимира из Курского региона. Были выявлены возможные нарушения и при производстве готовой продукции на предприятиях, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

По данным пресс-службы, в сентябре на территории ряда субъектов РФ, в том числе Алтая, Коми, Якутии, фиксировались случаи выявления фрагментов генома вируса АЧС в готовой продукции, произведенной владимирскими предприятиями.

"Управлением проведен ряд мероприятий по выявлению путей попадания вируса АЧС в готовую продукцию. В ходе проделанной работы установлено, что источником вируса в продукции явилось поставленное с территории Курской области сырье", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что также при анализе системы прослеживаемости продукции ФГИС "Меркурий" выявлены факты, указывающие на возможные нарушения техрегламента "О безопасности пищевой продукции" при производстве готовой продукции на предприятиях. Отмечается, что Россельхознадзор пытался организовать на производствах проверку, но прокуратура региона ее не согласовала. В связи с этим управление объявило предприятиям предостережения.

"По факту наличия фрагментов генома вируса АЧС в готовой продукции, считаем возможным пояснить, что продукция, подвергшаяся тепловой обработке, не может быть источником АЧС и не содержит живого вируса, способствующего распространению АЧС. Сырье в количестве более 14 тонн, в котором был выявлен живой вирус АЧС, уничтожено под контролем государственной ветеринарной службы", - отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что работа по выявлению генома вируса АЧС продолжается. "В настоящее время отобраны пробы порядка 1 тыс. образцов готовой продукции и сырья, исследования которых показали отрицательный результат", - подытожили в Россельхознадзоре.