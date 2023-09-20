В Москве две трети от всех заболевших ковидом заразились подштаммом "омикрона" XBB.1.9

Исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболевание протекает, как простуда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Примерно две трети от всех заболевших в Москве заразились подштаммом "омикрона" XBB.1.9, он протекает, как простуда. Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия-1" исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Доминирует его подштамм ["омикрона" ] - XBB.1.9. Он составляет где-то две трети от всех заболевших. В основном протекает в форме обычной простуды. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая - меньше 1%", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве в среднем ежедневно ОРВИ заражаются 25 тыс. человек. Это на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Власти связывают это с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже обычного - где-то в конце августа. "Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка не была сформирована, хотя бы минимальная", - подчеркнула Ракова.

Об испытаниях обновленной вакцины

Обновленная вакцина от коронавируса разработана в Москве, скоро пройдут ее клинические испытани, сообщила Ракова.

"Разработчики вакцины "Спутник V" - институт Гамалеи (Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - прим. ТАСС) - разработали новую вакцину. Вакцину уже от "омикрона", по линии XBB.1.9. В ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала она.

По словам Раковой, коронавирус много чему научил специалистов в Москве. Для того чтобы управлять системой здравоохранения и ситуацией в городе в период подъема заболеваемости, власти создали специальную систему.

"Еженедельно где-то 5-7% у всех обратившихся в поликлинику мы берем анализы и проверяем, какие штаммы циркулируют. Перед началом эпидемиологического сезона мы проводим тотальный скрининг всех заболевших. Мы понимаем практически всегда, как будет развиваться та или иная волна - по какой кривой она пойдет", - пояснила Ракова.