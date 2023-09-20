В Москве пройдут исследования обновленной вакцины от коронавируса

По словам исполняющей обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, для управления ситуацией в городе его руководство создало специальную систему

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Москве разработали обновленную вакцину от коронавируса, скоро пройдут ее клинические испытания. Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия-1" исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Разработчики вакцины "Спутник V" - институт Гамалеи (Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России - прим. ТАСС) - разработали новую вакцину. Вакцину уже от "омикрона", по линии XBB.1.9. В ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала она.

Ракова отметила, что это заболевание много чему научило специалистов в Москве. В том числе, по ее словам, для управления системой здравоохранения и ситуацией в столице во время подъема заболеваемости была создана специальная система.

Ракова пояснила, что у всех обратившихся в поликлинику заболевших (порядка 5-7%) берут анализы и проверяют, какие штаммы циркулируют. Помимо прочего, проводится тотальный скрининг всех заболевших перед началом эпидемиологического сезона.

"Мы понимаем практически всегда, как будет развиваться та или иная волна - по какой кривой она пойдет", - добавила Ракова.