В Москве в ближайшее время начнется массовая вакцинация от гриппа в школах и детских садах

Исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что привиться можно в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Массовая вакцинация от гриппа в школах и детских садах начнется в Москве в ближайшее время, также привиться можно у метро и в поликлиниках.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия-1" исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Привиться от гриппа на сегодняшний день можно в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках. У станций метро у нас работают выездные бригады - это у нас классическая московская практика. И в ближайшее время начнется массовая вакцинация в школах и детских садах", - сказала Ракова.