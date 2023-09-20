Во Франции обсуждают введение наказания за продвижение мошеннических схем в сети

Министр-делегат Тома Казенав отметил, что необходимо осуждать тех, кто способствует налоговому и социальному мошенничеству

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Франции могут ввести ответственность за продвижение и оправдание мошеннических схем в интернете. Об этом сообщил в эфире Sud Radio министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав.

"Мы собираемся включить в законопроект о бюджете состав преступления, связанного с поощрением мошенничества. Мы должны иметь возможность самым решительным образом осуждать тех, кто способствует налоговому и социальному мошенничеству", - сказал он.

Комментарий министра прозвучал в контексте скандала, разгоревшегося во Франции после публикации на YouTube видеоролика, в котором мужчина по имени Мертель рассказал, что получает €1,8 тыс. в месяц, ничего не делая, просто за счет наложения нескольких социальных выплат. Одну из них он получает по инвалидности, которую, по его словам, он оформил на основе фальшивой справки от врача. И за скромный гонорар он предлагал интернет-пользователям поделиться своим секретом, как нелегально получать пособия.

Во вторник министр по вопросам солидарности, автономии и помощи людям с ограниченными возможностями Орор Берже выразила возмущение по поводу этого видео на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). "Отвечаю предельно ясно: ноль безнаказанности для мошенников", - написала она. Также министр сообщила, что немедленно обратилась в Национальную кассу семейных пособий и Департаментский дом людей с ограниченными возможностями с просьбой проверить законность выплат автору видео. По ее словам, молодого человека уже нашли, и теперь, если его вина будет доказана, ему будут предъявлены обвинения в незаконном получении пособий.

По данным правительства, в 2022 году было проведено более 32 млн проверок, в ходе которых удалось выявить 48,7 тыс. случаев мошенничества с выплатами. Общая сумма незаконно полученных средств достигла €351,4 млн.