Дума обсудит законопроект о системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Также депутаты рассмотрят инициативу об утверждении единого перечня требований к медобследованиям волонтеров

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также инициативу об утверждении правительством единого перечня требований к медобследованиям волонтеров.

Законопроект о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов был внесен в Думу правительством в июне. Основные изменения предлагается внести в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". В частности, документ уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также полномочия региональных исполнительных органов по организации и предоставлению таких услуг в субъектах РФ.

Инициатива также устанавливает, что комплекс по реабилитации и абилитации инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование, профориентацию и содействие в получении профобразования, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию.

Предлагается также предоставлять раннюю помощь детям и их семьям. Под такой помощью будет пониматься "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом такая помощь должна оказываться детям вне зависимости от наличия у них инвалидности.

Медобследование волонтеров

Законопроект об утверждении правительством единого перечня требований к медобследованиям волонтеров для их работы в медицинских и социальных учреждениях был внесен на рассмотрение палаты в июне. Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком. Как отмечали авторы инициативы, работу волонтеров усложняет предъявление в медицинских и социальных учреждениях разных требований к их медицинскому обследованию. Законопроектом предлагается упорядочить этот процесс, установив, что требования к медицинскому обследованию добровольца и к отсутствию у него заболеваний, препятствующих осуществлению его деятельности, определяются правительством РФ.

Проектом в том числе предлагается развить систему мер поддержки волонтеров, законодательно закрепив за ними права на бесплатное прохождение медобследования и дополнительного обучения, если это является обязательным условием ведения конкретной волонтерской деятельности.

Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект об увеличении размера государственной пошлины с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей за предоставление лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, которые содержат лицензионные условия по обеспечению реализации требований к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Законопроект разработан во исполнение указания президента РФ от 12 января 2022 года о недопущении на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения СОРМ. В настоящее время стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа, указывают в правительстве. При этом госпошлина за продление лицензии останется на прежнем уровне - 7,5 тыс. рублей.