В Дагестане участниками форума "Каспий-2023" стали 600 человек

Грантовую поддержку получили 15 проектов

ИЗБЕРБАШ /РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/, 20 сентября /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Каспий-2023" завершил работу в дагестанском Избербаше, в мероприятии приняли участие 600 человек. В заключительный день среди участников были разыграны 15 грантов на 5,7 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Уже 10 лет собираются на этой площадке самая активная молодежь, эксперты, энтузиасты из разных регионов страны, зарубежья, чтобы представить свои проекты, определиться с идеями и получить новые знания, опыт, навыки полезные. <…> Было просмотрено более 4 тыс. заявок, приглашение [на форум] получили порядка 400 человек, а с учетом того, что у нас тут еще представители "Движения Первых", мы сегодня рады более 600 участникам", - обратился Меликов к присутствующим.

Форум проходил в течение четырех дней, его участниками стали около 600 человек от 18 до 35 лет из разных российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Для участия в розыгрыше грантов в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов на сумму до 1 млн рублей было подано около 60 проектов, 15 из них получили грантовую поддержку. Их торжественно вручили участникам заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов и глава Дагестана Сергей Меликов.

Образовательная программа

В рамках образовательной программы участники форума встретились с ведущими федеральными экспертами сферы добровольчества, ознакомились с основными тенденциями развития волонтерства.

По словам программного директора форума Магомеда Магомедова, одна из актуальных лекций, нашедшая активный отклик у участников, была посвящена теме неонацизма. "Я выступал с лекцией по неонацизму как одной из проблем XXI века. <…> Среди слушателей были участники из ДНР и ЛНР <…>, они активно были вовлечены в диалог, дискутировали, подтверждали факты, свою точку зрения выдвигали, но в целом были согласны с тем тезисом, который мы озвучивали, о том, что сегодня на Украине неонацистский режим", - сообщил ТАСС Магомедов.

Альтернативные площадки

На форуме было организовано более 30 альтернативных площадок и активностей. Одной из них стала выставка макетов самолетов.

"Мы совместно с активистами "Движения Первых" проводим выставки для детей, чтобы они могли ознакомиться с профессиями, связанными с авиацией, <...> проводим встречу детей с ветеранами, которые рассказывают о профессии", - сообщил ТАСС организатор выставки Магомед Валиев.

В завершающий день форума была презентована стратегия развития добровольчества Дагестана, в которой было предложено создание дома молодежи, открытие доброцентров, создание проектных офисов и разработка региональной награды "Волонтеры Дагестана".