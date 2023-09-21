20 сентября, 23:18,
обновлено 20 сентября, 23:27
Военная операция на Украине

В Крыму жителей призвали сохранять спокойствие при звуках работы ПВО

По словам советника главы республики Олега Крючкова, официальная информация будет предоставлена позже

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти призвали крымчан сохранять спокойствие при звуках работы ПВО и пролетах беспилотников. Обращение опубликовал советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Просим всех крымчан сохранять спокойствие. Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО, отойдите от окон. Официальная информация будет позже", - говорится в сообщении.

Он также попросил жителей сообщать по телефонам специальных служб или горячих линий об обнаружении обломков БПЛА, сбитых ПВО, или дронах, посаженных средствами радиоэлектронной борьбы.

Позднее Минобороны России сообщило, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена атака беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по 1. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация