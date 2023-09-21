За неделю 10 иранских туроператоров ознакомятся с достопримечательностями Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края

ТАСС, 21 сентября. Первая иранская делегация прибыла в Россию по безвизовому режиму, самолет с туроператорами из Ирана приземлился в аэропорту Минеральных Вод, сообщили ТАСС в "Кавказ.РФ".

"Иранская делегация приземлилась в аэропорту Минеральных Вод", - сказал собеседник агентства.

Визит иранской делегации организован "Кавказ.РФ" при поддержке Минэкономразвития России в рамках формата безвизовых поездок, предусмотренного соглашением между правительством двух стран. В течение недели представители 10 иранских туроператоров будут знакомиться с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана, а также встретятся с коллегами - туроператорами Северо-Кавказского федерального округа.

Знакомство гостей с регионом начнется с посещения курортной части Пятигорска, запланирован подъем на вершину горы Машук. В городе-курорте Ессентуки делегация ознакомится с архитектурой и возможностями бальнеологического комплекса. В Кисловодске состоится встреча с туроператорами Ставропольского края, на которой будет представлена презентация их программ. В ходе посещения Кабардино-Балкарии для гостей организуют экскурсию в Приэльбрусье с посещением курорта "Эльбрус" и подъемом по канатной дороге, рассказали в "Кавказ.РФ".

В Чечне гости из Ирана осмотрят Ушкалойские сторожевые башни, посетят Нихалоевские водопады, средневековый замок Пхакоч и всесезонный курорт "Ведучи", развитием которого занимается "Кавказ.РФ". В столице Чечни иранская делегация увидит мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане для гостей проведут экскурсию по историко-архитектурному комплексу "Цитадель Нарын-кала".

В марте 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Оно было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане одной из стран могут посещать другую без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа.