Опрос показал, что 45% предпринимателей используют искусственный интеллект в работе

Среди основных преимуществ респонденты назвали высвобождение времени сотрудников для других задач, высокую скорость работы и денежную экономию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Почти половина российских предпринимателей используют искусственный интеллект (ИИ) в работе, выяснили в рамках совместного исследования "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" эксперты Сбера, Минэкономразвития и фонда "Общественное мнение" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты выяснили, что 45% опрошенных представителей малого и микробизнеса применяют технологии ИИ в работе, а 72% пользуются ими в личных целях. 75% участников исследования знакомы с понятием ИИ, которое ассоциируется с широким спектром направлений (программирование и компьютерные технологии в целом, нейросети для генерации текстов, изображений и видео, роботы, чат-боты, голосовые помощники, распознавание лиц и так далее)", - указано в исследовании.

Отмечается, что лучше всего понимают суть новых технологий люди 18-39 лет: 83% из них смогли назвать несколько видов ИИ. А вот почти четверть респондентов от 56 лет и старше затруднились с ответом. Чаще всего за последний год предприниматели использовали в работе решения для распознавания речи и перевода ее в текст (об этом упомянули 16% опрошенных), автоматизации взаимодействия с клиентами (13%), генерации текстов, изображений и видео (13%), распознавания и анализа изображений (13%), настройки рекомендательных систем, рекламы и рассылок (11%), анализа данных и прогнозирования (11%).

78% предпринимателей, которые задействовали в работе технологии ИИ, считают их полезными. Среди основных преимуществ респонденты назвали высвобождение времени сотрудников для других задач (56%), высокую скорость (50%) и денежную экономию (35%).

Владельцы малого бизнеса, которые еще не пользовались ИИ, прохладно относятся к самой идее внедрять в работу эти технологии. Лишь 13% из них проявили заинтересованность и планируют использовать интеллектуальные системы в рабочих процессах. Однако большинство предпринимателей, которые попробовали работать с ИИ, открыты нововведениям: они полагают, что технологию можно интегрировать в бизнес без риска полной замены человека машиной. Только 3% опрошенных опасаются, что ИИ полностью заменит их сферу предпринимательства.

В опросе "Искусственный интеллект в микро- и малом бизнесе: практики и оценки перспектив", проведенном на технологической конференции SmartDev, приняли участие 500 респондентов по всей России.