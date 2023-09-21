21 сентября, 01:05
Пандемия COVID-19

Эксперт сообщил, что вариант коронавируса "пирола" имеет множество мутаций

При этом главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул, что этот штамм не является опасным

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.86 или "пирола" обладает большим количеством мутаций, при этом не представляет опасности. Такое мнение ТАСС выразил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Главная особенность, которая отличает ["пиролу"] от других - это очень большое количество мутаций. Явление, когда мутаций так много, бывает нечасто. Так произошло, когда возник "омикрон", [его] выделили в Африке в конце 2021 года у человека, больного СПИДом. Из-за того, что при СПИДе подавляется иммунитет, вирус очень долго существовал в организме [пациента]. За это время [вирус] успел приобрести очень много мутаций и получился "омикрон", который отличался очень высокой заразительностью, но не очень высокой патогенностью. В результате летальность ["омикрона"] существенно упала, но он заразил огромное количество людей", - сказал он.

Высокая заразительность "пиролы" недостаточно доказана, добавил Альтштейн. "В общем, он [вариант] не является чем-то очень опасным", - заметил эксперт.

В среду заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что геновариант BA.2.86 пока не обнаружен в России. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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