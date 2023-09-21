В Приморском крае сообщили о завершении сезона тайфунов

Как сообщил глава регионального гидрометцентра Борис Кубай, выходы тропических вихрей к берегам больше не ожидаются

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Сезон тайфунов в текущем году завершен для Приморского края, синоптики больше не ожидают выхода тропических вихрей к берегам Приморья. Об этом рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

"Можно констатировать, что для Приморского края сезон тайфунов закончился, хотя для синоптиков он все еще продолжается. В любом случае мы продолжаем мониторить Тихий океан, где тайфуны продолжают зарождаться, хотя и шансов на их продвижение к Приморью мы уже не видим. В крае установилась относительно прохладная погода, которая для тайфунов некомфортна", - рассказал глава Примгидромета.

При этом, по его словам, необходимо помнить, что текущий год в части погоды остается аномальным не только для юга Дальнего Востока но и для всего Тихоокеанского региона. И сейчас необходимо внимательно следить за процессами тайфунообразования.

"Если аномалия сохранится и в октябре, чего мы еще ни разу не наблюдали, то это может снова негативно для нас повлиять на траекторию движения тайфунов. Именно поэтому мы продолжим сопровождать каждый тайфун в текущем году", - отметил Кубай.

Минувший август стал самым дождливым с 1936 года в Приморском крае, общая сумма осадков по всем населенным пунктам превысила исторический рекорд на три метра. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 10 млрд рублей.