В Хабаровск в рамках Конгресса молодых ученых прибыли участники из 20 регионов

Как сообщил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, три дня ученые будут обсуждать вопросы прогнозирования подтоплений реки Амур, производства биоудобрений и разработки технологий обогащения полезных ископаемых

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мероприятие - спутник Конгресса молодых ученых, которое проходит в Хабаровске с 21 по 23 сентября, собрало специалистов из более чем 20 регионов России. За три дня его участники обсудят совершенствование прогнозирования подтоплений реки Амур, технологии по производству биоудобрений, разработку технологий обогащения полезных ископаемых и влияние университетов на повышение человеческого потенциала Дальнего Востока.

"У нас участвует больше 20 субъектов: Забайкалье, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Вологда, Воронеж - самые разные субъекты. И, конечно же, все участники - люди, глубоко погруженные в научную тематику, которые активно публикуются и которые хотят активно общаться. Наука, конечно же, разворачивается на Восток, в условиях санкционного давления мы с вами все сейчас ориентированы на взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими странами", - сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, приветствуя собравшихся на торжественном открытии площадки.

Он отметил, что мероприятия-спутники предлагают ученым хорошую возможность побывать во многих регионах России.

Мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения Десятилетия науки и технологий в РФ. Их целью является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач регионов. Конгресс молодых ученых состоится 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус" и объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, молодых ученых, победителей конкурсов и грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.