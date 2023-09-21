В Австралии проведут независимую оценку принятых в ответ на пандемию мер

Планируется, что о результатах расследования отчитаются к 30 сентября 2024 года

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии проведет независимое расследование в отношении санитарно-эпидемических мер, принятых государством во время пандемии COVID-19. Как заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, это поможет лучше подготовиться к подобным событиям в будущем.

"Чтобы подготовить и защитить нашу страну в будущем, будет проведено независимое расследование реакции [правительства] Австралии на пандемию COVID-19. Так мы поймем, что сработало хорошо, а что мы можем и должны улучшить, чтобы повысить готовность Австралии к будущим пандемиям", - указал Альбанезе, выступая перед журналистами.

Планируется, что в ходе расследования эксперты также сосредоточатся на таких вопросах, как своевременная вакцинация, закупка основных предметов медицинского назначения, поддержка пострадавших от заболевания и находящихся на карантине, а также определение объемов и характера финансовой поддержки предприятий и граждан Австралии, в том числе оказавшихся за рубежом.

Ожидается, что расследование будет завершено за 12 месяцев, окончательный отчет о его результатах будет представлен правительству к 30 сентября 2024 года.