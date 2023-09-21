Повар и стоматолог вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров

Специалистам предлагают зарплату от 140 тыс. до 370 тыс. руб, следует из подборки сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повар, автомаляр и стоматолог вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий, на которые могут претендовать соискатели пенсионного возраста. Таким специалистам предлагают зарплату от 140 тыс. до 370 тыс. руб, следует из подборки сервиса "Работа.ру", имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров предлагают стоматологу-универсалу в Москве - от 370 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь высшее образование, действующие сертификаты по ортопедии, терапии и хирургии, опыт работы после ординатуры не менее 6 лет, а также уметь общаться с пациентами. Специалисту предстоит осуществлять прием пациентов с соблюдением стандартов компании и заполнять медицинскую документацию", - говорится в подборке.

Также в подборку вошла вакансия производителя работ в Мурманске, ему предлагают зарплату до 210 тыс. рублей. Среди требований к соискателям: высшее профильное образование, опыт работы по специальности не менее 2 лет, уверенное пользование ПК. В обязанности работника будет входить организация и контроль строительно-монтажных работ на участке, работа в строительно-монтажном поезде, строительство энергетических объектов, мостов, ведение проектно-сметной документации. Вакансия предполагает вахтовый метод работы с оплатой проезда.

Кроме того, соискателям старшего возраста предлагается вакансия заместителя начальника управления геоинформационной системы в Ямало-Ненецком автономном округе - зарплата от 180 тыс. рублей. Работник должен руководить производственной деятельностью промыслово-геофизических партий, контролировать выполнение поставленных задач, составлять заявки на материально-технические средства. Кандидату нужно иметь высшее образование по специализации "Геофизика", удостоверение ответственного руководителя взрывных работ, стаж на руководящей должности в промысловой геофизике от 3 лет.

В Москве няне-медсестре, которой необходимо полностью осуществлять уход за ребенком с особенностями развития, готовы платить 150-160 тыс. рублей в месяц. Также в столице размещена вакансия повара в семью, она предполагает доход до 150 тыс. рублей. Аналогичную зарплату предлагают заведующему хозяйством в нефтегазовой компании в Томске, а также сборщику корпусов металлических судов в Приморском крае. Автомаляр в Санкт-Петербурге может получать от 140 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе ищут кондитера с зарплатой 132 тыс. рублей для вахтовой работы.