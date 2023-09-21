В Новосибирской области задержали сроки сдачи восьми школ

Как сообщили в министерстве образования региона, это связано с нарушением технологий и удорожанием

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует ввести в эксплуатацию до конца года 6 школ вместо 14, о которых говорилось ранее. Задержка строительства оставшихся восьми школ связана с повышением стоимости из-за пересмотра проектно-сметной документации и с нарушением строительных технологий, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

В январе правительство Новосибирской области планировало до конца года ввести в эксплуатацию 14 школ. К сентябрю заработали две школы почти на 1,1 тыс. мест на улицах Большевистская и Крылова в Новосибирске. До конца года, как сообщили ТАСС в региональном министерстве образования, планируют открыть еще четыре школы на 2,2 тыс. мест на улицах Тургенева и Забалуева в Новосибирске, а также в селе Репьево в Тогучинском районе и в селе Ивановка в Баганском.

"Есть разные причины [задержки строительства оставшихся школ]: в связи с удорожанием, то есть произошел пересмотр проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, [из-за чего] произошло удорожание строительства объектов, плюс нарушение строительных технологий, необходимо произвести дополнительные изыскательские работы за счет подрядчика", - пояснили ТАСС в министерстве.

В январе президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова уделить особое внимание решению проблемы обучения в две смены в школах. В департаменте образования новосибирской мэрии ТАСС сообщили, что число школьников в городе превышает 215 тыс. человек, в то время как проектная наполняемость школ меньше в 1,6 раз и составляет порядка 133 тыс. мест. По этой причине большинство общеобразовательных организаций организует две смены.

В рамках решения проблемы в следующем году в регионе планируется завершить строительство 12 школ на 9,2 тыс. мест и ввести их в эксплуатацию. Среди них строящиеся в Новосибирске по проекту государственного-частного партнерства образовательные организации на улицах Шевелева, Сотникова, Большой, Снежиной, Спортивной, Пролетарской и еще шесть школ в поселках Марусино, Толмачево, Элитный, Кудряшовский Новосибирского района, на улице Кубовая в Новосибирске, а также пристройка к зданию в поселке Чик в Коченевском районе.

В региональном Минстрое ТАСС уточнили, что, помимо перечисленных выше школ, по программе строительства на 2023-2025 годы также возводятся, проектируются и реконструируются здания школ в Новосибирске на улице Авмастроителей, в городе Татарск, и поселках Посевная Черепановского района и Лукошино Купинского района.