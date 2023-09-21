21 сентября, 03:04

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. 

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