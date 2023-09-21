Турция выдала Казахстану подозреваемого в хищении средств строительных компаний

Украденные средства предназначались для строительства социальных объектов

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Турции выдали казахстанской стороне злоумышленника, который подозревается в хищении 1 млрд тенге ($2,1 млн) у строительных компаний. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина К., находящегося в международном розыске с 2014 года. Указанный гражданин подозревается в хищении денежных средств строительных компаний на общую сумму около 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Украденные средства предназначались для строительства объектов социального назначения, среди которых была больница. "Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны", - пояснили в надзорном органе.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.