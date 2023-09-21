Глава МИД Казахстана и генсек ОБСЕ обсудили использование воды в Центральной Азии

Также Мурат Нуртлеу и Хельга Шмидт затронули вопрос изменения климата в регионе

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмидт обсудили использование водных ресурсов и изменение климата в Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено проблемам использования водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата в регионе Центральной Азии. В этой связи были отмечены итоги Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата", - говорится в сообщении.

Нуртлеу и Шмидт достигли договоренности продолжать тесное взаимодействие по решению ключевых проблем в повестке ОБСЕ. Встреча состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, глава МИД республики принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Нуртлеу информировал коллег о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился своим видением дальнейшего развития организации. Рабочая встреча министров в Нью-Йорке прошла в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ОДКБ с ООН", - рассказали в министерстве.