В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыли 65 классов в 16 школах

За неделю в регионе зафиксировали более 13 тыс. случаев заражения

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ученики 65 классов 16 школ Омска переведены на дистанционное обучение из-за карантина по ОРВИ, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По этой же причине закрыты семь групп в детских садах.

"В Омске на карантин в 16 общеобразовательных учреждениях закрыты 65 классов, в 7 дошкольных образовательных учреждения - 7 групп", - отметили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что за неделю с 11 по 17 сентября в регионе было зарегистрировано 13 094 случая заражения ОРВИ. Этот показатель в 1,8 раза выше уровня предыдущей недели. Больше половины случаев - около 61% - дети до 14 лет. При этом случаи заражения вирусами гриппа не зафиксированы.