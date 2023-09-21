В Приамурье прибыла первая после пандемии группа туристов из КНР

Группа из пяти человек посетит областную столицу с двухдневным визитом

ТАСС, 21 сентября. Первая после пандемии группа туристов из КНР прибыла в Амурскую область в рамках соглашения о безвизовых туристических обменах. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"Сегодня в Благовещенск прибыли первые организованные туристы из провинции Хэйлунцзян. Группа в составе пяти человек посещает областную столицу с двухдневным визитом", - сообщили в министерстве.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, полноценный запуск механизма безвизовых групповых туристических обменов стал возможным благодаря системной и поэтапной работе между правительствами России и Китая по снятию пандемийных ограничений на международные пассажирские перевозки.

По ее словам, российские туристы с середины августа путешествуют в Хэйхэ в составе организованных групп в безвизовом режиме. "За это время в таком формате Китай посетили 175 российских групп, или 2 758 человек. Поэтому рассчитываем в перспективе на постепенное увеличение взаимного обмена туристическими группами и возвращение к допандемийным показателям", - сказала Киреева.