У берегов Александрии обнаружили храм Афродиты

Министерство туризма и по делам древностей Египта сообщило, что также археологи нашли несколько артефактов

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Команда археологов, состоящая из египетских и французских специалистов, обнаружила развалины храма древнегреческой богини Афродиты у берегов города Александрии на севере Египта. Об этом сообщило министерство туризма и по делам древностей республики в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Египетско-французская археологическая миссия, организованная Службой древностей Египта совместно с Европейским институтом подводной археологии, обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до н.э., а также несколько артефактов в ходе подводных раскопок на месте древнего города Гераклиона (Тониса) в заливе Абу-Кир у берегов Александрии", - говорится в сообщении.

Город Гераклион, который до основания Александрии, являлся важнейшим портом Древнего Египта, был обнаружен французскими археологами в 2000 году. Он находится в 6 км от александрийского берега на глубине 10 м. За последние 20 лет ученые обнаружили там храмовый комплекс, посвященный триаде фиванских богов: Амону, Мут и их сыну Хонсу, а также почти 14 тыс. различных предметов из золота, камня и дерева.