Россельхознадзор в Приморье выявил кишечную палочку в 22 тоннах красной икры с Камчатки

В пресс-службе управления сообщили, что возможной причиной нарушения норм стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило кишечную палочку в партии красной икры весом более 22 тонн, привезенной с Камчатки, икра подлежит утилизации, сообщили в пресс-службе управления.

"Проведены исследования проб, отобранных от партии замороженной соленой икры горбуши общим весом 22 464 кг производителя из Карагинского района Камчатского края. В ходе лабораторных испытаний специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Отметим, такая продукция подлежит утилизации. Не разрешается ее переработка на корм животным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проба от партии лососевой икры была отобрана во Владивостоке в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт. Продукция исследовалась на 32 показателя - радионуклиды, токсичные элементы, микробиологические показатели, паразитарную чистоту и другие нормативы.

"Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки", - сообщает пресс-служба.

Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста", отметили в ведомстве.