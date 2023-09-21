В Петербурге намерены завершить обновление ПО системы оплаты на ЗСД в течение пяти лет

Замена ПО также коснется видеонаблюдения, автоматизированной системы управления дорожного движения, мониторинга искусственных конструкций и сооружений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Замену программного обеспечения системы платы за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге на отечественное и произведенное в дружественных странах завершат в течение 5 лет. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по связям с общественностью ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор Западного скоростного диаметра) Андрей Цапу на ежегодном петербургском форуме "Мир мостов - 2023".

"Везде идет планомерная работа по переходу с ПО, изготовленного или поставленного производителями из недружественных стран, к российскому программному обеспечению или из дружественных стран. Сейчас более 50% всех программных комплексов, которые обеспечивали процесс взимания платы, уже переведены на новые системы, остальное будет переведено в течение максимум пяти лет, но, скорее всего, быстрее", - сказал он.

Масштабное обновление

По словам Цапу, замена программного обеспечения на ЗСД коснется всех систем, не только по взиманию платы, - видеонаблюдения, автоматизированной системы управления дорожного движения, мониторинга искусственных конструкций и сооружений.

Ранее "Магистраль Северной столицы" сотрудничала с французскими, итальянскими и хорватскими компаниями.

Западный скоростной диаметр - первая современная платная дорога в РФ. Количество транзакций здесь достигает более 100 млн за год и до 400 тыс. в сутки.

О форуме

Ежегодный петербургский форум "Мир мостов" проходит уже в третий раз. В этом году он проводится с 19 по 21 сентября, главными темами обсуждений стали научные исследования в области мостостроения, инновационные технологии, используемые при ремонте и реконструкции мостовых сооружений. В общей сложности в этом году форум собрал более 100 участников из России и Белоруссии.