В школах Москвы более 1,2 тыс. советников по воспитанию приступили к работе

Они должны стать наставниками для учащихся, поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. советников директоров образовательных учреждений по воспитанию начали работать в школах и колледжах Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В сентябре в школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тыс. советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их ключевая задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что советники по воспитанию должны стать наставниками и старшими товарищами для учащихся, будут поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения. В том числе в инициативы "Движения первых", юнармейские отряды, волонтерские организации, школьные спортклубы. Кандидаты на эту должность прошли отбор на городском конкурсе "Навигаторы детства".

Подготовка специалистов проходила в Корпоративном университете московского образования департамента образования и науки. Они знакомились с деятельностью "Движения первых", проходили коммуникативные тренинги, участвовали в ситуативных квестах, спортивных играх, организовывали театральный фестиваль.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Надежда Боос сообщала, что должности советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введены уже в 26 тыс. школах всех регионов России.